Wintershall поздравила "Газпром" с достройкой "Северного потока-2"
В немецкой Wintershall - финансовом партнере "Газпрома"- высоко оценили завершение укладки газопровода "Северный поток-2".
В компании отметили, что завершение строительства второй )и последней нитки) газопровода - очередной шаг ко вводу в эксплуатацию нового трубопровода через Балтийское море.
"Трубопроводная система станет современным, рентабельным и безопасным для климата транспортным маршрутом, по которому газ будет напрямую поступать к европейским потребителям", - цитирует сообщение РИА Новости.
Wintershall поздравила "Газпром" с "достижением этой важной вехи".
Вестник Кавказа
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