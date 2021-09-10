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Wintershall поздравила "Газпром" с достройкой "Северного потока-2"

Wintershall поздравила &quot;Газпром&quot; с достройкой &quot;Северного потока-2&quot;

В немецкой Wintershall - финансовом партнере "Газпрома"- высоко оценили завершение укладки газопровода "Северный поток-2".

В компании отметили, что завершение строительства второй )и последней нитки) газопровода - очередной шаг ко вводу в эксплуатацию нового трубопровода через Балтийское море.

"Трубопроводная система станет современным, рентабельным и безопасным для климата транспортным маршрутом, по которому газ будет напрямую поступать к европейским потребителям", - цитирует сообщение РИА Новости.

Wintershall поздравила "Газпром" с "достижением этой важной вехи".

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