В ингушском Сурхахи заработал санаторий для ветеранов

В ингушском селении Сурхахи в Назрановском районе республики сегодня состоялось открытие санаторно-курортного комплекса "Дом ветеранов", - сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Забота о пожилых людях и создание для них условий - приоритетное направление в моей деятельности. Мы открыли корпус санаторно-курортного комплекса "Дом ветеранов" в селе Сурхахи для тыловиков, ветеранов труда и военной службы", - рассказал Калиматов, передает "Интерфакс".

Строительство здания велось в рамках реализации регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография": в республике всего семь учреждений социальной защиты населения, и их сеть нуждается в расширении и совершенствовании, - поведал Калиматов.

"До 2024 года планируем построить реабилитационный центр для инвалидов на 250 мест в Али-Юрте, комплексные центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и людей с ОВЗ в Карабулаке, Назрани, Малгобеке, Сунже и Экажево", - добавил глава региона.

Новый четырехэтажный корпус социально-оздоровительного центра построили в лесистой местности – он окружен красивой природой, там чистый воздух, уютные номера, специализированное питание и медицинское обслуживание, массаж, физиотерапия, грязевые ванны, бассейн. Дом ветеранов сможет принимать до 80 человек одновременно. Объект контрактной стоимостью 139 млн руб. построили по заказу Минстроя Ингушетии, - говорится в сообщении.