Власти Египта опровергли сообщения о нападении акулы на водолаза

Министерство окружающей среды Египта опровергло сообщения СМИ о якобы напавшей на 58-летнего водолаза акуле на побережье Средиземного моря.

Ранее сегодня египетские издания сообщили, что хищная рыба частично откусила руку мужчине, атаковав его в трех километрах от берега в районе деревни Сиди Абдуррахман.

Глава министерства окружающей среды Ясмин Фуад заявила, что комитет специалистов исследовал инцидент и пришел к выводу, что рана, полученная водолазом, сделана острым металлическим предметом, ее виновником не может быть морское существо.

По словам Фуад, специалисты следят за безопасностью на побережье. Тем не менее, напомнила она. на средиземноморском побережье Египта ни разу не регистрировались случаи нападения акул на человека.