Выставка Qələbə hünəri откроется в Баку 6 ноября

В Баку в Центре искусств "Хатаи" 6 ноября пройдет республиканская творческая выставка Qələbə hünəri, посвященная годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне. Об этом рассказали организаторы.

Выставка организована Азербайджанской государственной картинной галереей и Центром искусств "Хатаи", при поддержке Минкультуры и Союза художников Азербайджана.

Задачи мероприятия - воспеть в художественных произведениях прекрасную живописную природу Азербайджана, прежде всего освобожденных от оккупации земель, героизм, проявленный азербайджанскими военными под руководством верховного главнокомандующего.

Участниками выставки могут стать азербайджанские и зарубежные художники, скульпторы, мастера графики и акварели в возрасте старше 18 лет. Каждый участник может подать на выставку не более трех работ, заявки принимаются до 18:00 10 октября.

В общей сложности в экспозицию включат 100 работ, имена их авторов будут объявлены 15 октября.