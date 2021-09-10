На модернизацию библиотек в Адыгее дополнительно направят 11 млн рублей

Из федерального бюджета на создание и модернизацию библиотек и детских театров в Адыгее дополнительно пойдут 11 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

"Мы стремимся сформировать в республике сеть учреждений культуры, доступных для всех жителей и привлекательных для людей разных возрастов. Поддержка правительства России и Федерального Собрания России позволяет нам эффективнее решать поставленные президентом страны задачи по реализации национального проекта "Культура", - заявил глава региона Мурат Кумпилов.

На создание модельных муниципальных библиотек пойдет 5 млн рублей, на пополнение библиотечных фондов - около 2,5 млн рублей, на оснащение детских театров - около 3,8 млн рублей.

Ранее депутат Госдумы от Адыгеи Владислав Резник отметил важность детских театров в образовании, воспитании и развитии детей, а также подчеркнул значение библиотек.

"Оснащенные по современным стандартам, они способны предоставлять онлайн-доступ к базам знаний из любого населенного пункта нашей страны, обеспечить повышение качества образования, уровня культуры", - добавил Резник.