В России могут появиться киберсиловики

Зампред комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил создать в МВД, СК, прокуратуре и Минцифры подразделения, разбирающиеся в интернет-праве.

По его словам, в настоящее время значительная часть мошенников орудует в интернете. Для пресечения противоправной деятельности в силовых ведомствах необходимо должностей кибердознавателей, киберследователей, киберсудей и кибердружинников."В органах МВД должны быть соответствующие подразделения, которые будут заниматься киберпреступлениями. В прокуратуре тоже должны быть отделы, занимающиеся надзором за соблюдением законодательства в сети, в суде должны быть судьи, которые погружены и разбираются в интернет-праве, скажем так. В органах дознания, в Минцифры, везде", - приводит слова Выборного "Лента.ру".