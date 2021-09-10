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В швейцарской библиотеке появится секция Грузии

В швейцарской библиотеке появится секция Грузии

В Интеркультурной библиотеке Берна (Швейцария) откроется грузинская секция. Соответствующую информацию распространило посольство Грузии в Швейцарии.

На начальном этапе там будут размещены до 60 грузинских книг.

В посольстве также сообщили, что в ближайшее время Национальная библиотека парламента Грузии и Интеркультурная библиотека Берна подпишут Меморандум о сотрудничестве. "Это будет способствовать более широкому присутствию грузинского литературного наследия в библиотеке Берна", - приводит сообщение диппредставительства "Грузия Online".

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Вестник Кавказа

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