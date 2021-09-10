На улицы Нур-Султана выйдут еще 100 электробусов

В столице Казахстана планируется вывести на маршруты еще 100 электробусов, - сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

"В рамках перехода на альтернативные источники энергии в начале 2020 года на маршруты города мы выпустили 100 электробусов. Из преимущества – в их экологичности: отсутствие вредных выбросов в атмосферу, экономность при их эксплуатации. К примеру, если расходы на дизельные автобусы в сутки составляют в среднем до 25 тыс тенге, то затраты на электрические в 4-5 раз меньше. Планируем запустить на линии еще 100 электроавтобусов за счет частных инвестиций", - сообщил Кульгинов, передает Sputnik Казахстан.

Помимо открытия новых маршрутов и созданию дорожной инфраструктуры, столичный акимат также работает над обновлением и модернизацией общественного транспорта, отметил глава города.