Вакцину от коронавируса впервые проверят на детях от 6 месяцев

Китайская компания Sinovac испытает свою вакцину от Covid-19 CoronaVac на детях и подростках от полугода до 17 лет - впервые в мире клинические испытания третьей фазы пройдут на таких маленьких пациентах, передает газета Global Times.

Исследования Sinovac организует совместно с южноафриканским партнером Numolux Group в ЮАР. Цель их - оценка безопасности, иммуногенности и эффективности вакцинных препаратов Sinovac при заражении и тяжелых случаях заболевания коронавируса.

Напомним, ранее в КНР разрешили в экстренных целях прививать детей старше трех лет вакциной CoronaVac, созданной Sinovac. В медицинском журнале The Lancet было опубликовано исследование, согласно которому этот препарат показал высокую эффективность в результате испытаний среди детей в возрасте от трех до 17 лет.