Турция и Китай в Восточном Средиземноморье: партнеры или конкуренты?

Китай опоздал ко времени развития Восточного Средиземноморья, но использовал свою инициативу "Один пояс - один путь" для входа в регион. Турция также разрабатывает собственную межрегиональную стратегию экономического и стратегического сотрудничества, в первую очередь Инициативу Среднего коридора. Global Voices отмечает, что Восточное Средиземноморье, расположенное между Азией, Африкой и Европой, было важным стратегическим узлом глобальной торговли на протяжении всей своей истории.

Этот регион обеспечивает кратчайший морской путь между азиатскими и европейскими рынками благодаря Суэцкому каналу, соединяющему Индийский океан и Средиземное море. Ежегодно через канал проходит почти 12 процентов мировой торговли и товаров на сумму более 1 триллиона долларов. Регион также служит важным маршрутом для транспортировки нефти и газа из Персидского залива на европейские рынки. Около 70% потребностей Европы в энергии ежегодно удовлетворяется через Средиземное море.

Геоэкономическое и геополитическое значение Восточного Средиземноморья (Греция, Турция, Израиль и Египет) исторически привлекало в регион крупные нерегиональные державы. Это США вместе с союзниками по НАТО; Россия, усилившая свое влияние после войны в Сирии; а теперь и Китай, который начал укореняться только в конце 2013 года, когда была инициирована программа "Один пояс - один путь".

Политика Китая в отношении Восточного Средиземноморья и инициативы "Один пояс - один путь"

Пока КНР усиливает свое присутствие через инвестиции в инфраструктуру, включая экономический коридор Китай -Центральная Азия - Западная Азия и Морской Шелковый путь, включающий порт Пирей в Греции, Кумпорт в Турции, порты Эль-Дехейла и Александрия в Египте, Хайфа и порт Ашдода в Израиле.

В Египте Китай инвестировал в промышленную зону Суэцкого канала, участвует в строительстве новой административной столицы, а также финансирует примерно 85% проекта стоимостью 3 миллиарда долларов в рамках своего Экономического пояса Шелкового пути. С 2016 года Китай инвестировал в многочисленные проекты в области чистой энергии в Греции. А в Израиле вкладывал деньги в транспорт, технологии и другие отрасли. Крупнейшей инвестицией Китая в страну стала электростанция Эмба Хунутлу, работающая на угле. КНР также ведет переговоры с Турцией о финансировании проекта Kanal Istanbul, судоходного канала, который соединит Мраморное море с Черным. Частный сектор Китая также участвует в партнерстве: более 1000 китайских компаний инвестировали в турецкие секторы от туризма и финансов до транспорта, горнодобывающей промышленности и энергетики.

В последние годы Китай также стремился увеличить свое военное присутствие в регионе. В мае 2015 года Пекин вместе с Россией провел первые военные учения в Средиземном море. Два года спустя прошли маневры с боевой стрельбой. Расширение экономических отношений Китая в этой части Средиземного моря можно проследить до поворотного момента в 2011 году, когда ему пришлось эвакуировать своих граждан из Ливии из-за нестабильности в стране. В Пекине поняли, что необходимо приложить больше усилий для защиты своих инвестиций в регион.

Средний коридор Турции

В ноябре 2015 года Турция и Китай подписали Меморандум о взаимопонимании по согласованию инициативы Турции по созданию среднего коридора в рамках "Одного пояса - одного пути". Посредством Среднего коридора Турция стремится использовать свое географическое преимущество в качестве ворот между Азией, Европой и Ближним Востоком, чтобы стать центром торговли между Востоком и Западом. Эти планы были подчеркнуты министром транспорта и инфраструктуры Адилом Караисмаилоглу, который заявил в июне: "Благодаря Среднему коридору Турция превратится в новую глобальную логистическую базу".

В 2015 году Народно-республиканская партия (НРП), основная оппозиционная партия Турции, предложила проект "Турецкий центр" (Merkez Türkiye), цель которого - сделать Турцию центром логистики и производства, соединяющим Европу, Азию и Африку. Проект расширяет Средний коридор до Африки через Ближний Восток, сохраняя при этом его связь с "Одним поясом - одним путем". Это также демонстрирует общую заинтересованность и правительства Турции, и оппозиционных партий.

Если Турция сможет позиционировать себя как экономическая зона между Европой, Азией, Ближним Востоком и Северной Африкой, Средний коридор может стать более привлекательным для Китая и других региональных партнеров, тем самым увеличивая экономические и политические выгоды Турции.

В рабочем документе, опубликованном Азиатским банком развития в мае 2021 года, говорится, что внутрирегиональная торговая зона и политика внерегиональной экономической интеграции, разработанная как часть Среднего коридора, могут облегчить взаимодействие между ЕС и Китаем. Такая торговая зона, курируемая Турцией и поддерживаемая межрегиональной торговлей, могла бы также усилить роль Анкары для государств региона, ЕС и Китая.

В январе 2019 года Республика Кипр, Египет, Греция, Израиль, Италия, Иордания и Палестина учредили Восточно-Средиземноморский газовый форум для создания энергетического хаба в регионе. Исключение Турции из группы вызвало недоумение в Анкаре, побудив Турцию начать односторонние усилия по разведке и бурению газа при поддержке военных кораблей. В ноябре 2019 года Турция и Ливия очертили свою морскую границу, которая частично пересекалась с исключительными экономическими зонами (ИЭЗ) Греции и Египта, что вызвало резкую реакцию с их стороны.

Региональные конкуренты или соратники?

Китай обычно не реагирует на напряженность в Средиземноморье, стремясь сохранить позитивные отношения в регионе и получить максимальную выгоду от ситуации. Однако эта позиция может измениться в зависимости от будущего положения дел.

По мнению Гу Чжэнлуна и Цзоу Чжицяна из Шанхайского университета международных исследований и Чжан Линя из Чжэцзянского университета международных исследований, политика Турции в Восточном Средиземноморье не во всем устраивает Пекин. Пока Китай, похоже, предпочитает Грецию с ее торговыми отношениями с Европой. Порт Пирей расположен ближе к европейским рынкам и обеспечивает более короткий и экономичный маршрут, чем турецкий Кумпорт. Однако, как показала шестидневная блокировка Суэцкого канала в марте 2021 года, развитие альтернативных торговых маршрутов имеет важное значение. По словам Караисмайлоглу, Средний коридор является наиболее подходящим альтернативным торговым маршрутом Восток-Запад.

В связи с этим ожидается, что Китай и Турция продолжат сотрудничество для обсуждения как своих разногласий, так и совпадающих взглядов на трансконтинентальную интеграцию, что было подтверждено вице-президентом Китая Ван Цишанем, но если амбиции Анкары в регионе возрастут, Пекин может пересмотреть роль Турции как партнера в "Одном поясе - одном пути".