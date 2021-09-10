Вашингтон считает уже проложенный "Северный поток-2" "плохой сделкой"

Вашингтон продолжает рассматривать достроенный сегодня газопровод "Северный поток-2" как плохую сделку, сообщила на регулярном брифинге замглавы пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.

"Мы говорили об этом раньше и продолжим вновь об этом говорить: мы считаем, что это плохая сделка, и мы продолжаем выступать против этого трубопровода, считая его геополитическим проектом России", - цитирует ее ТАСС.

Дипломат выразила мнение, что проект ставит под угрозу энергобезопасность существенной части евроатлантического сообщества.

Напомним, как сообщил "Газпром", что строительство "Северного потока-2" полностью завершилось сегодня утром, теперь пройдут пусконаладочные работы.