Почему Армении выгоден мирный договор с Азербайджаном

Из-за оккупации Арменией 20% азербайджанских территорий нормализация дипломатических отношений страны с Азербайджаном и Турцией была невозможна на протяжении последних трех десятилетий. Но ситуация радикально изменилась после 44-дневной Второй Карабахской войны, исход которой вынудил армянских националистов отказаться от своих фантазий о "великой Армении", включающей восточную часть Турции и западный Азербайджан.

Британский политолог Тарас Кузьо в статье для Eurasia Review пишет, что после освобождения Азербайджаном Карабаха и семи прилегающих районов у Армении появилась возможность заключить мирный договор с Азербайджаном. Основанием для этого может стать отказ армянских националистов от своих фантазий о "великой Армении", признание суверенитета Азербайджана над Карабахом и прекращение требований права на "самоопределение" Карабаха.

Обретя независимость в начале 1990-х годов, Армения ориентировалась на Россию и Иран. Армения проводила пророссийскую внешнюю политику и присоединилась к возглавляемым Россией интеграционным проектам, таким как Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийский экономический союз. Границы с Россией у Армении нет, и сухопутная торговля должна проходить через Грузию. Учитывая поддержку Ереваном идеи "великой Армении" под лозунгом "миацум" (объединение Армении и Карабаха), неудивительно, что грузины с подозрением относятся к сепаратистским настроениям среди своего армянского меньшинства. У Армении есть 44-километровая граница с Ираном. Отношениями с Тегераном Ереван безуспешно пытался уравновесить свою зависимость от России. Гораздо более протяженные границы Армении с Турцией и Азербайджаном оставались закрытыми из-за армянской оккупации пятой части азербайджанской территории до прошлогодней 44-дневной войны.

Армении необходимо подписать всеобъемлющий мирный договор с Азербайджаном, который принесет Армении пять стратегических выгод.

Во-первых, Армения могла бы начать проводить сбалансированную внешнюю политику, уменьшив зависимость от других стран.

Во-вторых, Ереван мог бы более активно участвовать в инициативе ЕС "Восточное партнерство". До сих пор Армения находилась между Евразийским экономическим союзом, членом которого она является, и ЕС. Нормализация отношений с Азербайджаном, за которой последует нормализация отношений с Турцией, предоставит Армении дополнительные возможности для интеграции в Таможенный союз через углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли ЕС (DCFTA). Например, Украина значительно увеличила объем торговли с ЕС после подписания Соглашения об ассоциации в 2014 году - на долю ЕС приходится почти половина украинского экспорта. Не менее важны и другие преимущества для экономики Армении, такие как требования ЕС о более высоких стандартах, борьбе с коррупцией, меньшем количестве нормативных актов и более высоком качестве продукции.

В-третьих, открытие границ Армении с Турцией и Азербайджаном значительно увеличит объем региональной торговли и, следовательно, экономический рост. Ереван мог бы присоединиться к региональным интеграционным проектам, из которых до сих пор был исключен. Участие в таких проектах принесло бы большую пользу экономике Армении и уменьшило бы отток населения в поисках работы и лучшей жизни за рубежом. В России живет и работает два миллиона армян. Это огромное количество, учитывая, что в Армении проживают всего три миллиона человек. Население Азербайджана и Турции составляет 92 миллиона человек, что представляет собой огромный потенциальный рынок сбыта. Обе страны соседствуют с Арменией, поэтому экспорт туда резко снизит транспортные расходы по сравнению с торговлей с более далекими странами.

В-четвертых, сокращение связей с Ираном улучшит международный имидж Армении. Опора на Иран в сочетании с застойной экономикой породила у Армении соблазн помочь Тегерану обойти международные санкции, введенные США и другими западными странами. Армения выступила посредником в поставке болгарского оружия Ирану, которое Тегеран передал проиранским террористическим группировкам в Ираке и которое затем использовалось для нападений на войска США. Армения поставила биохимическое оборудование иранской подставной компании в ОАЭ; участвовала в мошеннических схемах, чтобы предоставить самолеты, которые таинственным образом совершают "аварийную посадку" в Тегеране, а затем подвергают парк гражданских авиакомпаний страны рейдерским атакам. Правительство США наложило на Армению санкции за предоставление авиационных и банковских услуг правительству Ирана и иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР), признанному США "иностранной террористической группой".

В-пятых, Армения сможет участвовать в региональных энергетических проектах, таких как Южный газовый коридор, тем самым уменьшая свою зависимость от импорта иранского газа. До сих пор трубопроводы обходили Армению, экспортируя газ и нефть в Европу через территорию Турции и Грузии по трубопроводам Баку-Супса, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и Трансанатолийский трубопровод.

У Армении огромный потенциал для участия в деятельности этих расширяющихся энергетических центров, в проектах трубопроводов и экспортных поставках вместе с Азербайджаном, Турцией и Грузией. В постконфликтный период армянские политики и националисты должны заключить мирный договор, который признает бывшие советские внутренние республиканские границы как постсоветские международные границы. Это потребует отказа от претензий на освобожденные территории и поддержки самоопределения народа Карабаха. Ереван может отказаться от заключения мирного договора, но это приведет к продолжению экономической стагнации и международного осуждения. Но Армения могла бы смириться с реалиями, возникшими после окончания карабахского конфликта, улучшить свою экономику, уровень жизни и торговли, участвуя в региональной и европейской интеграции.