Замглавы одного из районов Дагестана арестован на два месяца
В Дагестан арестован заместитель главы Дахадаевского района Шамиль Абдулкадыров, такое сообщение распространила пресс-служба УФСБ по Дагестану.
Как установило следствие, подозреваемый, работая главным врачом "Дахадаевской ЦРБ", в составе организованной группы оказался причастен к присвоению с 2016 по 2018 годы средств, выделенных на премиальные и стимулирующие выплаты сотрудникам больницы, в размере 8,6 млн рублей.
Седьмого сентября по решению Кировского районного суда Махачкалы Шамиль Абдулкадыров был заключен под стражу на два месяца.
Мужчине грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
Вестник Кавказа
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