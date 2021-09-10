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Замглавы одного из районов Дагестана арестован на два месяца

администрация Дахадаевского района
администрация Дахадаевского района

В Дагестан арестован заместитель главы Дахадаевского района Шамиль Абдулкадыров, такое сообщение распространила пресс-служба УФСБ по Дагестану.

Как установило следствие, подозреваемый, работая главным врачом "Дахадаевской ЦРБ", в составе организованной группы оказался причастен к присвоению с 2016 по 2018 годы средств, выделенных на премиальные и стимулирующие выплаты сотрудникам больницы, в размере 8,6 млн рублей.

Седьмого сентября по решению Кировского районного суда Махачкалы Шамиль Абдулкадыров был заключен под стражу на два месяца.

Мужчине грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

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