Талибы: женщин в правительстве Афганистана не будет

Представитель запрещенного в России движения "Талибан" Сайед Зекрулла Хашими подтвердил, что в новом правительстве Афганистана не будет ни одной женщины, сообщает телеканал Tolo News.

"Нет необходимости в том, чтобы женщины состояли в кабинете (министров)", - цитирует его интервью телеканалу "Интерфакс".

По словам талиба, функция афганских женщин заключается в другом: они "дают жизнь народу" и учат детей "исламской этике".

Хашими также выразил мнение, что женщины просто не справятся с такой работой - она для них не по силам.

Наконец представитель "Талибана" увидел в такого рода работе для женщины стопроцентное сходство с "проституцией на рабочем месте".

Ранее заместитель главы политического офиса "Талибана" в Дохе Шер Мохаммад Аббас Станикзай заявил, что женщины в правительстве Афганистана смогут занимать посты до замминистра включительно.