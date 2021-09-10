Больницы КБР получили еще 17 машин скорой помощи

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сегодня вручил ключи от 17 новых автомобилей скорой помощи медучреждениям сельских поселений и малых городов республики.

"За последние годы мы практически полностью обновили автопарк скорой медпомощи. В целом благодаря поддержке главы государства, правительства РФ, реализации нацпроектов нам удалось значительно улучшить материально-техническую базу учреждений здравоохранения республики", - написал Коков в своем аккаунте в Intagram.

Dласти КБР продолжат работу по оснащению больниц современной медицинской техникой, диагностическим и хирургическим оборудованием, - добавил Коков.

Новый медтранспорт на базе автомобилей ГАЗель Next класса B начнет работу в ЦРБ ряда районов республики, в том числе в муниципалитетах, жители которых в ходе "прямой линии" попросили предоставить им дополнительный медтранспорт.

Также машины скорой помощи будут использоваться для круглосуточного дежурства в курортных зонах республики - в поселке Терскол и на поляне Азау.