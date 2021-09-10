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В центре Астрахани возведут новый храм

В центре Астрахани возведут новый храм

В центре Астрахани возведут новый храм, - сообщили в региональном Управлении пресс-службы и информации администрации губернатора.

Храм благоверного князя Александра Невского раскинется в сердце города, на берегу Кутума недалеко от центрального ЗАГСа, и его строительство пойдет на благо внешнему виду города, - рассказала заместитель председателя Городской думы Лилия Иванова, передает "АиФ-Астрахань".

Также власти пообещали благоустроить территорию вокруг нового объекта, благодаря чему горожане получат еще один зеленый уголок, - отметила Иванова.

Храм будет открыт для людей любого вероисповедания.

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Вестник Кавказа

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