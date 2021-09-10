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Власти Геленджика продлили фестиваль "Сезоны"

Фото пресс-службы фестиваля "Сезоны"
Фото пресс-службы фестиваля "Сезоны"

Власти кубанского Геленджика приняли решение продлить фестиваль актуальной культуры "Сезоны", проведение которого ранее планировалось с 3 по 13 сентября.

Фестиваль продлили до 19 сентября и добавили в программу кинопоказы художественных и документальных фильмов, которые пройдут в специально построенном кинотеатре под открытым небом, - передает портал Юга.ру. 

Можно будет посмотреть и авторское кино - драму с Евгением Цыгановым "Человек, который удивил всех" и режиссерский дебют актера Григория Добрыгина "Sheena667", а также комедии "Глубже!" и "Родные".

В воскресенье, 12 сентября, в рамках фестиваля состоится премьера документального фильма "Бондарчук. Battle", посвященного Сергею Бондарчуку, на показ прилетят продюсер Федор Бондарчук и авторы картины. 

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Вестник Кавказа

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