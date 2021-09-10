Кубанский следователь сбежал с полученной им трехмиллионной взяткой - СМИ

Старший следователь отдела по расследованию тяжких преступлений против собственности ГУ МВД по Краснодарскому краю потребовал 3 млн рублей у предпринимателя, чтобы тот избежал уголовной ответственности, после этого бизнесмен обратился в полицию.

Следователя должны были задержать в момент передачи денег. Он не знал, что купюры были "мечеными", и скрылся с места на машине своего отца. Через пару часов автомобиль нашли на территории одного из краснодарских вузов, однако внутри машины не было ни денег, ни самого подозреваемого, - , пишет "КП Кубань" со ссылкой на источник в силовых структурах

В день задержания следователь не появился на рабочем месте, о его местонахождении не знает и руководство: на телефонные звонки мужчина не отвечает.

Как сегодня рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в отношении следователя пройдет проверка. Если его вина будет доказана, мужчину уволят и привлекут к ответственности.