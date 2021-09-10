ЕС хочет построить лагеря в Центральной Азии, чтобы уберечься от афганских беженцев

Некоторые представители европейских властей не считают заборы и стены серьезными превентивными мерами для того, чтобы справиться с недавним увеличением числа мигрантов из Афганистана, которые прибывают в Европу. По данным издания Schengen Visa Info, некоторые чиновники считают, что строительство дополнительных лагерей поможет решить эту проблему, несмотря на то, что такие места печально известны беззаконием - избиениями, насилием и даже случаями убийств беженцев.

Строительство лагерей для размещения беженцев и предотвращение их свободного перемещения на другие территории обсуждалось министрами внутренних дел Евросоюза во время встречи, состоявшейся в Брюсселе в начале сентября. Лагеря было предложено построить в таких странах, как Иран, Пакистан, Узбекистан, Таджикистан и Турция, чтобы не дать беженцам возможности обращаться за международной защитой в Европу.

Брюссель предложил разработать предложения о пакете в размере 600 миллионов евро для соседних с Афганистаном стран для приема беженцев и содержания лагерей. По мнению некоторых чиновников, такой шаг позволит избежать повторения миграционного кризиса 2015 года. В 2015 году на фоне напряженности между Турцией и властями Европейского союза около миллиона беженцев получили разрешение на въезд в европейские страны.

В ходе встречи в Брюсселе министры подчеркнули, что подобная ситуация не должна повториться. "Важно активизировать дипломатические усилия. Европейская комиссия, если мы договоримся, поддержит соседние страны, если они примут афганских беженцев. Если мы будем действовать быстро, 2015 год не повторится", - отметил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, сообщает World Socialist Web Site.

В связи с этим министры внутренних дел Австрии, Дании и Чехии опубликовали совместное заявление, в котором заявили, что "сейчас самое важное - послать верный сигнал региону: мы поддержим регион, чтобы помочь людям". В заявлении о текущей ситуации в Афганистане было отмечено, что на основе извлеченных уроков ЕС и государства-члены полны решимости сотрудничать, чтобы остановить "повторение неконтролируемых крупномасштабных нелегальных миграционных потоков, с которыми они сталкивались в прошлом".

Сейчас много беженцев находится в лагерях в Европе, например, на Канарских островах, в Турции и в Греции. Несмотря на то, что комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон ранее пообещала, что больше подобная ситуация не повторится, проблемы мигрантов и беженцев по-прежнему остаются одной из главных проблем Евросоюза, и эффективного решения проблемы нет.