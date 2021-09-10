Цены на алюминий достигли рекордных с 2008 года отметок

Цена на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) сегодня выросла до $2 тыс 923 за тонну, об этом говорят данные торгов.

Ранее стоимость металла превышала этот уровень в июле 2008 года, уточняет ТАСС.

Алюминий подорожал с начала года более чем на 40%, а в последнюю неделю рост цен ускорился на фоне о государственном перевороте в Гвинее, где добывается 20% бокситов - главного сырья для производства алюминия - в мире.