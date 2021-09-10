Краснодарские многодетные семьи получат земельные участки в других регионах края

В Краснодарском крае будет сформирован единый реестр земельных участков, на получение которых смогут претендовать многодетные семьи, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Глава города поручил выйти с инициативой в администрацию края, чтобы создать такой единый источник информации, где семьи, претендующие на получение бесплатного земельного участка, могли бы видеть, в каких муниципалитетах сейчас есть такие земли.

"В Краснодаре фонд участков под индивидуальное строительство и ЛПХ для многодетных семей исчерпан, однако очередники вправе претендовать на получение земли в соседних муниципалитетах. Для этого нужна актуальная информация, которая как раз собрана на сайте в единую базу", - цитируются в сообщении слова директора департамента муниципальной собственности и городских земель администрации Краснодара Ильи Павлова, передает "Интерфакс".

На странице сайта будут сведения о постановке граждан, имеющих трех и более детей, на учет не по месту жительства, а также информация муниципальных образований о земельных участках, предназначенных для предоставления многодетным семьям, благодаря чему такие семьи смогут получить землю в других регионах края.

Напомним, за 10 лет в Краснодаре земельные участки для индивидуального строительства и ведения подсобного хозяйства безвозмездно получили 2,47 тыс многодетных семей.