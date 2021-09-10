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Карантин по коронавирусу ослабили в Нур-Султане

Карантин по коронавирусу ослабили в Нур-Султане

Главный госсанврач Нур-Султана Жанна Пралиева издала постановление, смягчающее карантин в столице Казахстана. Оно вступает в силу с момента подписания, то есть сегодня.

Согласно документу, с 12 сентября общественный транспорт будет работать по воскресеньям, в часы пик количество автобусов будет увеличиваться.

Снимается запрет на коллективные религиозные мероприятия на открытом воздухе на территории мечетей, православных храмов и прочих религиозных объектов при условии масочного режима и социальной дистанции (не менее 4 м на человека).

Кроме того, власти разрешают проведение поминок численностью не более 30 человек на объектах общепита, участвующих в проекте Ashyq и расположенных при религиозных объектах.

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Вестник Кавказа

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