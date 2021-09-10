У дагестанских ребят будут свои "Дома Юнармии"

В столице Дагестана в скором времени построят "Дом Юнармии", - сообщает пресс-служба главы правительства республики.

"Учитывая, что в республике насчитывается порядка 120 тыс ребят в возрасте от 14 до 18 лет, по поручению врио главы Дагестана Сергея Меликова мы планируем строительство регионального "Дома "Юнармии" на 300 ученических мест", - рассказал министр образования и науки республики Яхъя Бучаев, передает "Интерфакс".

"Дом Юнармии" будет расположен на базе Дагестанского института развития образования, а поскольку проект допускает создание таких объектов в населенных пунктах и городах с численностью населения свыше 100 тыс человек, рассматривается возможность их открытия в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте, - добавил министр.