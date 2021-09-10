Главная » Новости

Крупные российские СМИ не аккредитовали на церемонию в память о теракте 9/11 в Нью-Йорке

Крупные российские СМИ не аккредитовали на церемонию в память о теракте 9/11 в Нью-Йорке

Вашингтон отказался аккредитовать журналистов ТАСС и МИА "Россия сегодня" на мероприятия в мемориальном музее в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Об этом сообщили сами агентства.

Как уточняет ТАСС, анкету для участия в церемонии отдел Госдепартамента, работающий с журналистами, разослал еще в середине августа, пообещав дать ответ 9 сентября.

Отказ в пресс-службе музея, организующего церемонию, объяснили большим числом запросов при ограниченном числе мест.

1305 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!