В воздушной гавани Ставрополя стартовало строительство нового аэровокзала

В Ставрополе началось строительство нового аэровокзального комплекса, который будет обслуживать внутренние рейсы.

"По проекту двухэтажное здание нового аэровокзала площадью около 6 тыс кв м рассчитано на пропускную способность в 580 тыс пассажиров в год. Перед терминалом будет оборудована зона посадки/высадки пассажиров из личного и общественного транспорта. В основу архитектурного решения нового комплекса положен образ триумфальной арки "Тифлисских ворот" - одного из символов краевого центра", - говорится в сообщении на сайте губернатора Ставропольского края, передает "Это Кавказ".

Цена проекта - 2,1 млрд рублей. Планируется, что здание будет введено в эксплуатацию к весне 2023 года.

Напомним, на территории Ставропольского края расположено два международных аэропорта - крупнейший на Северном Кавказе аэропорт в Минеральных Водах и в Ставрополе.