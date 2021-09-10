Лавров рассказал, кто остался в посольстве России в Афганистане

Москва оптимизировала состав посольства в Афганистане, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

"Наше посольство работает, мы его состав оптимизировали. Там практически все члены семей - женщины, дети - уехали", - приводит его слова ТАСС.

Министр подчеркнул, что "боеспособный коллектив" остался в Кабуле и продолжает действовать, предоставляя "очень полезные" данные, которые российская сторона использует в общении с зарубежными партнерами.