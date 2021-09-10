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В МИД России рассказали причину вызова посла США

В МИД России рассказали причину вызова посла США

Посол США в Москве Джон Салливан был вызван в МИД РФ для встречи с заместителем главы ведомства Сергеем Рябковым, такое сообщение опубликовано на сайте министерства.

Во время беседы было указано, что у Москвы есть "неопровержимые доказательства нарушения российского законодательства американскими "цифровыми гигантами" в контексте подготовки и проведения выборов" в Госдуму.

В связи с этим российская сторона заявила о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела РФ.

Кроме того, на встрече обсуждались некоторые другие двусторонние вопросы.

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Вестник Кавказа

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