В Майкопе зачитали приговор поставщикам наркотиков

Майкопский городской суд сегодня вынес приговор наркоторговцам, причастным к организации межрегионального канала поставок героина в Адыгею, - сообщает пресс-служба республиканского УФСБ.

"Фигуранты (приговорены) к лишению свободы в колонии строгого режима сроком от 7 до 10 лет", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Осужденные поставляли героин в Адыгею для последующего сбыта на территории республики, - говорится в сообщении.