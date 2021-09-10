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Путин назначил врио главы МЧС

Путин назначил врио главы МЧС

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Соответствующее распоряжение глава государства подписал сегодня, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, врио главы МЧС стал первый заместитель погибшего Евгения Зиничева Александр Чуприян.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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Вестник Кавказа

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