Путин назначил врио главы МЧС

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Соответствующее распоряжение глава государства подписал сегодня, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, врио главы МЧС стал первый заместитель погибшего Евгения Зиничева Александр Чуприян.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.