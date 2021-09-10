Пашинян и члены его правительства присягнули на верность народу (ВИДЕО)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, 12 министров и два вице-премьера кабмина Армении сегодня в присутствии президента страны Армена Саркисяна принесли присягу на верность народу страны, - говорится на официальной странице президента Армении.

"Во имя достижения общенациональных целей и могущества родины, клянусь добросовестно выполнять взятые на себя обязательства перед народом, соблюдать конституцию и законы Армении, способствовать сохранению суверенитета и интересов Армении, быть верным высокому званию члена правительства", - говорится в тексте присяги, передает Sputnik Армения.

Церемония принесения присяги несет формальный характер и не возлагает каких-либо дополнительных обязательств на новый кабинет министров, сформированный 2 августа в первый день заседания парламента нового созыва.