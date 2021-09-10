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Пожилой водитель попал в реанимацию после ДТП в Карачаево-Черкесии

МВД КЧР
МВД КЧР

Житель Карачаевского района получил серьезные травмы в результате ДТП, сообщение об аварии опубликовано на сайте ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

В нем говорится, что восьмого сентября на восточной окраине аула Нижняя Мара водитель "УАЗ-39629", 61-летний местный житель, допустил съезд с грунтовой дороги, после чего внедорожник опрокинулся.

"В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы, госпитализирован в реанимационное отделение", - уточнили в полиции.

Правоохранители выясняютобстоятельства и причины инцидента.

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Вестник Кавказа

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