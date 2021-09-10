Азербайджанский музей ковра представил реплику знаменитого ковра "Челеби" (ВИДЕО)

В Азербайджанском национальном музее ковра сегодня прошла церемония срезания карабахского ковра "Челеби" со станка - она была проведена в соответствии с древними традициями.

На этих коврах карабахской группы можно встретить мотивы, присущие не только карабахским, но и газахским, губинским и ширванским коврам Азербайджана. Ковер соткан в отделе традиционных технологий музея и является точной репликой уникального ковра, представленного на выставке "Культурное наследие Азербайджана в Лувре", состоявшейся в 2019 году в рамках 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, - передает Sputnik Азербайджан.

В центре срединного поля на ковре - два медальона одинаковой структуры, характерной для ковров "Челеби". Медальон под названием "Гюнеш" или "Челеби", широко распространенный в ковроткачестве Карабаха, был символом солнца, распространяющего свои лучи во всех направлениях, а также знаком божественного света, - рассказал заслуженный художник Тариэль Баширов.

"Дизайны каймы в коврах "Челеби" характеризуются многовариантностью. В них можно встретить мотивы, присущие не только карабахским, но и газахским, губинским и ширванским коврам Азербайджана. Эти "заимствования" свидетельствуют о тесных исторических связях карабахского ковра с коврами других групп азербайджанских ковров. В ранних вариантах дизайна медальона предпочтение отдавалось растительным мотивам, в более поздних – усиливался геометризм, стилизация, появились абстрактные и символические мотивы", - отметил Баширов.

Ковер "Челеби" будет храниться в Музее ковра. Его длина составляет 1,80 м, а ширина - 1,43 м. Ткали ковер сотрудники музея Улдуз Наджафова и Насиба Сафарова.