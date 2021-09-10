День единства народов республики будет выходным в Дагестане

День единства народов Дагестана, который празднуется 15 сентября, станет выходным, - сообщили в правительстве республики.

"В связи с празднованием Дня единства народов Дагестана 15 сентября постановлением правительства Дагестана объявлен нерабочим праздничным днем", - говорится в документе, передает "Это Кавказ".

Напомним, День единства народов Дагестана впервые стал отмечаться в 2011 году. Праздник приурочен к разгрому войск Надир-шаха объединенной армией народов этого региона в середине XVIII века.

