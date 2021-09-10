Пьяный рецидивист решил отоспаться в гробу в Коми (ВИДЕО)

Необычное преступление было совершено в Коми. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по региону.

В дежурную часть по городу Ухте поступил сигнал, что неизвестный разбил окна ритуального салона и забрался внутрь. На место ЧП была направлена следственно-оперативная группа, нашедшая в одном из гробов спящего юношу.

"Нарушителем оказался 19-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. В день происшествия ухтинец находился в состоянии опьянения и, по его словам, хотел спать. С этой целью он проник в ритуальный салон и уснул в гробу", - пояснили в ведомстве.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". С мужчины взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Идет расследование.