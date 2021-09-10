Гинцбург рассказал, сколько россиян нужно привить для контроля над COVID-19

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил на Форуме социальных инноваций регионов, что для снижения заболеваемости коронавирусом необходимо привить 70-75% жителей страны.

По его словам, этого будет достаточно, чтобы инфекция стала управляемой. "Для той инфекции, которая передается по воздуху, а данная инфекция передается по воздуху, необходимо провакцинировать 70-75% населения для того, чтобы данная инфекция была вакциноуправляемой", - цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Он подчеркнул, что при таком количество привитых заболеваемость пойдет на спад.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в России зарегистрированы 7 102 625 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 6 357 272 жителя страны, умерли – 191 165.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 223 млн, из них более 4,6 млн человек скончались.