Газ в Европе подорожал выше $710

Цена на газ в Европе сегодня преодолела отметку в $710 за 1 тыс кубометров, об этом говорят данные лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерса с поставкой в октябре на хабе TTF в Нидерландах на пике составила $710,07 за 1 тыс кубометров, или €58 за МВт·ч (по текущему обменному курсу евро к доллару, так как цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), пишет ТАСС.

В целом за сегодня газ на торгах подорожал уже на 2,5%.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин сообщил, что российский газ обходится дешевле странам, подписавшим долгосрочные контракты, в условиях роста мировых цен на энергоносители.