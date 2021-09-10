У прикаспийских стран будет единая туристическая платформа

Власти Дагестана предложили создать единую интернет-платформу для продвижения туристического потенциала прикаспийских стран и регионов.

"Предлагаю рассмотреть идею создания единой туристической интернет-платформы и дизайн-кода для стран и регионов Прикаспийского бассейна. Такая работа проводится в Северо-Кавказском федеральном округе, также обсуждается проект создания интерактивной туристической карты СКФО, которая будет сопровождаться графическими и текстовыми элементами, аудио- и видеоконтентом", - заявил в ходе VI Каспийского медиафорума заместитель председателя правительства Дагестана Муслим Телякавов, предложив обсудить целесообразность создания подобных электронных продуктов в целях развития сотрудничества также и в странах и регионах Прикаспийского региона в сфере туризма, передает "Это Кавказ".

Это позволит повысить информированность потенциальных туристов о возможностях регионов, целесообразно активнее вести рекламно-информационную и имиджевую в интернет-пространстве, на телевидении и в печатных СМИ.

"Повышению узнаваемости этнокультурных туристических брендов регионов способны помочь крупные межрегиональные акции и событийные мероприятия, направленные на популяризацию туристических продуктов - выставки, фестивали, форумы", - добавил Телякавов.

