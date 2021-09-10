Секрет стройности Ким Чен Ына

В четверг Северная Корея провела парад, на который вышли работники эпидемиологических служб в оранжевых защитных костюмах с собаками, но всё внимание было приковано к Ким Чен Ыну, который выглядел гораздо стройнее и энергичнее, чем в последние годы. CBS News сообщает, что Ким Чен Ын появился перед публикой в костюме кремового цвета и в белом галстуке с отливом, когда часы пробили полночь. Он заулыбался в ответ на громовые аплодисменты артистов и зрителей, заполнивших ярко освещенную площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне, названную в честь его деда, основателя государства.

Лидер КНДР широко улыбался, махал толпе и целовал детей, преподносивших ему цветы, а затем занял место на балконе, чтобы наблюдать за парадом. Он громко смеялся и аплодировал участникам марша на протяжении всего мероприятия, одновременно оживленно беседуя с высокопоставленными чиновниками.

Все заметили, разительную перемену по сравнению с 2018 годом, когда северокорейский лидер не мог отдышаться, сопровождая президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в коротком походе на гору Пэктусан в Северной Корее во время дипломатических переговоров. Мун, который старше Ким на тридцать лет, прогулкой обременен не был.

То, как Ким похудел, стало заметно в июне, когда он впервые за несколько недель выступил публично. Специалисты говорят, что Ким, рост которого около 172 сантиметров, раньше весил 140 килограммов, а теперь похудел килограммов на 20. Большинство экспертов считает, что потеря веса стала результатом усилий по приведения себя в форму, чем показателем проблем со здоровьем. Возможно, у смены имиджа есть и политическая цель.

Сейчас Ким переживает самый тяжелый момент за десять лет правления: Северная Корея борется с экономическими санкциями США; границы закрыты в связи с пандемией, которая вызывает дальнейшее напряжение в и без того пострадавшей экономике; а нехватка продовольствия усугубляется летними наводнениями.

Профессор Пак Вон Гон, специалист по Северной Корее в Женском университете Ихва в Сеуле уверен, что для Кима крайне важно создать образ молодого и энергичного лидера, который может вывести страну из кризиса. Демонстрация нового имиджа совпала с последним парадом, на котором были представлены подразделения гражданской обороны, задействованные в восстановлении экономики и территорий, разрушенных наводнением.

Ян Му-Чжин, профессор Университета северокорейских исследований в Сеуле, сказал, что похудевший и веселый Ким на параде, вероятно, пытался создать образ ”нормального государственного деятеля”, который взаимодействует с общественностью: ”Он отец троих детей, ему почти 40, поэтому неудивительно, что он заботится о своем здоровье”.

Здоровье Кима находится в центре пристального внимания международного сообщества, поскольку 37-летний лидер публично не назначил преемника, который будет контролировать увеличивающийся ядерный арсенал Северной Кореи, созданный для сдерживания азиатских соперников и американцев. Известно, что Ким много пьет и курит, а в анамнезе его родственников - проблемы с сердцем. Его отец и дед, правившие Северной Кореей до него, умерли от сердечных заболеваний.

”Учитывая политическую систему Северной Кореи, где все решает верховный лидер, здоровье Кима - чрезвычайно важный вопрос безопасности, - сказал Пак. - Скорее всего, в стране были опасения по поводу избыточного веса лидера, поэтому для Кима важно уменьшить эти опасения и представить себя молодым и здоровым лидером, способным на все”.