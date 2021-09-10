В ростовском воздухе выявили сильное загрязнение

Управление Росприроднадзора по Ростовской области выявило в воздухе Ростова-на-Дону превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе, - сообщает пресс-служба ведомства.

"По поручению руководителя Росприроднадзора РФ Светланы Радионовой после ряда жалоб жителей, которых беспокоил странный запах в северо-западной части города, провели исследование", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Мобильная лаборатория Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ), оснащенная оборудованием для сбора данных, сообщила о наличии в воздухе 30 различных загрязняющих веществ, в том числе сероводорода, диоксида серы, оксида азота, бензола, оксида углерода, аммиака, формальдегида.

По результатам работы лаборатории региональное Управление Росприроднадзора составит список предполагаемых нарушителей и проведет более тщательную проверку каждого из них, - говорится в сообщении.