Рустам Мурадов представил Закиру Гасанову нового командующего российскими миротворцами

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, завершившим свою миссию в качестве командующего временно дислоцированными в Азербайджане миротворческими силами РФ. Такое сообщение распространила пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

В нем говорится, что Рустам Мурадов представил министру обороны Азербайджана нового командующего российскими миротворческими силами, временно размещенными в Азербайджане, - генерал-майора Михаила Кособокова.

"На встрече была обсуждена ситуация на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы", - пояснили в ведомстве.