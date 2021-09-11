20 лет атакам на "башни-близнецы": кто стоял за терактом и когда Усама бен Ладен стал врагом США?

Прошло 20 лет с момента самого страшного теракта в истории человечества. Кто и почему создал "Аль-Каиду" (запрещено в РФ) и можно ли было предотвратить атаки на "башни-близнецы" в Нью-Йорке?

11 сентября 2001 года члены террористической группировки "Аль-Каида" нанесли скоординированный удар по США. Террористы угнали четыре пассажирских самолета и направили их в сторону символов экономического и политического могущества Соединенных Штатов. Два лайнера "Боинг-767" врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий самолет "Боинг-757" врезался в здание Пентагона, а четвертый (тоже "Боинг-757") упал в поле в штате Пенсильвания при попытке пассажиров перехватить управление у террористов.

Из-за тарана самолетами разрушились три здания ВТЦ. Южная башня рухнула в 9:56 после длившегося почти час пожара, северная - в 10:28 после полуторачасового пожара, а башня WTC 7 разрушилась к пяти часам вечера после серии взрывов газа и пожара. В результате терактов погибли почти 3 тыс человек, свыше 6 тыс были ранены. Ответственность на себя "Аль-Каида" и лично Усама бен Ладен не взяли, но Агентство национальной безопасности (АНБ) и немецкая разведка в день терактов перехватили несколько сообщений, указывающих на бен Ладена. В числе террористов были пятнадцать граждан Саудовской Аравии, двое эмиратцев, по одному египтянину и ливанцу.

В день теракта президент США Джордж Буш-младший потребовал от властей Афганистана (с 1996 года его контролировало запрещенное в России движение "Талибан") выдать Усаму бен Ладена, который, по мнению Вашингтона, являлся главным организатором терактов. Через 10 дней, 21 сентября, из Кабула пришел отказ. На следующий день два из трех признававших власть талибов государства - ОАЭ и Саудовская Аравия - разорвали дипотношения с Исламским Эмиратом Афганистан. В Иран и Пакистан началась массовая миграция беженцев из Афганистана. 7 октября 2001 года, меньше чем через месяц после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, Соединены Штаты вместе с союзниками – Великобританией, Австралией, Канадой – приступили к военной операции по свержению талибов. В операции "Несокрушимая свобода" приняли участие 40 боевых самолетов, с американских и британских кораблей было выпущено 50 крылатых ракет.

Хотя на тему терактов 11 сентября написаны сотни книг и выпущены тысячи статей, некоторые вопросы до сих пор остаются не до конца раскрытыми. Внести некоторую ясность в причинно-следственные связи "Вестник Кавказа" попросил эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилла Семенова.

Для начала стоит разобраться, откуда появилась "Аль-Каида", несущая ответственность за трагедию. Ее, как известно, создал саудовец из богатой семьи предпринимателей Усама бен Ладен. "Аль-Каида появилась как дальнейшее развитие так называемого "бюро услуг"– структуры, созданной на деньги стран Залива палестинцем Абдуллой Азамом для оказания помощи афганским моджахедам. Финансированием проекта занимался бен Ладен, который примерно в 1988-89 годах создал собственный проект "Аль-Каида." По некоторым данным, в отличите от "бюро услуг", этот проект был нацелен на перенесение афганского опыта поддержки исламского сопротивления на другие страны региона", - сказал Семенов.

Некоторые конспирологи полагают, что за "Аль-Каидой" стояли США и саму структуру создало чуть ли не ЦРУ. По мнению эксперта, прямой связи между США и террористической группировкой никогда не было: "США прямо не участвовали в создании "Аль-Каиды". Единственная связь между ними состояла в том, что еще в рамках "бюро услуг" советники ЦРУ и Пентагона могли присутствовать в лагерях подготовки моджахедов в Пакистане и оказывать им консультационную помощь, в том числе обучать их использованию военной техники и "стингеров". По большому счету сама структура была автономной, так как имела собственные источники финансирования, которые обеспечивались фондами семьи бен Ладена".

Конфликт между США и Аль-Каидой начался не после 11 сентября 2001 года, как может показаться тем, кто не знаком с предысторией структуры, а на 10 лет раньше. В 1991 году, когда США ввели войска в Персидский залив для защиты Кувейта от иракской оккупации, американцы впервые разместили свои контингенты в Саудовской Аравии. Бен Ладен считал неприемлемым присутствие Пентагона на святой для мусульман земле и объявил джихад не только США, но и предоставившим им плацдарм властям КСА.

"Бен Ладен предлагал организовать коалицию арабских стран против Саддама без США. Но так как КСА прибегло к услугам Пентагона и других стран Запада, бен Ладен объявил правительство Саудовской Аравии нелегитимным и выбрал американских военных на территории КСА в качестве законной цели для атак", - сообщил Кирилл Семенов.

Еще в 1996 году "Аль-Каида" напала на поселок вблизи проживания американских военных специалистов в городке Хобар на востоке Саудовской Аравии. В результате взрыва бензовоза погибли 23 человека. В 1998 году террористы атаковали посольства США в Кении и Танзании. После конфликта бен Ладена с властями США из-за разногласий по присутствию американских военных "Аль-Каида" перебазировалась в Судан. США нанесли удары "Томагавками" по базам группировки и потребовали от президента Омара Башира выдворить "Аль-Каиду" из страны. Тогда алькаидовцы нашли убежище у талибов в Афганистане. "Именно после этого испортились отношения США и талибов", - отметил эксперт.

Устранить Усаму бен Ладена американские военные смогли лишь более 10 лет спустя после вторжения. Его убил американский спецназ 2 мая 2011 года в пакистанском городе Абботаббаде.

Если говорить о будущем "Аль-Каиды", то сейчас, по мнению эксперта РСМД, эта организация уже не имеет былого могущества и едва ли представляет опасность для других государств.

"Сейчас "Аль-Каида" не представляет такую опасность, как в 1990-е и 2000-е. Гораздо более опасным проектом до сих пор является ИГИЛ (запрещено в РФ), который перетянул на свою сторону радикальные элементы. Группа поддержки "Аль-Каиды" значительно сузилась, уступив первенство в террористическом интернационале проекту ИГИЛ. Наиболее показательный пример упадка группировки – разрыв с ним связей со стороны Хайят Тахрир аш Шам (запрещено в РФ)", - заключил Кирилл Семенов.