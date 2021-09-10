Главная » Новости

Уволенного гендиректора "Астаны" восстановят в должности

Уволенного гендиректора &quot;Астаны&quot; восстановят в должности

Бывший генеральный директор футбольного клуба "Астана" Давид Лория после судебного разбирательства возвращается на свою прежнюю работу. Об этом сообщило сегодня турецкое интернет-издание GazeteKayseri.

Лория инициировал расследование после того, как был несправедливо уволен с работы через министерство спорта Казахстана. По данным портала, возвращение Лории, уволенного без объяснения причин, является лишь вопросом времени.

Напомним, в середине августа генеральный директор "Астаны" Давид Лория был отправлен в отставку. На эту должность был назначен Тастанбек Есентаев.

1230 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!