Уволенного гендиректора "Астаны" восстановят в должности

Бывший генеральный директор футбольного клуба "Астана" Давид Лория после судебного разбирательства возвращается на свою прежнюю работу. Об этом сообщило сегодня турецкое интернет-издание GazeteKayseri.

Лория инициировал расследование после того, как был несправедливо уволен с работы через министерство спорта Казахстана. По данным портала, возвращение Лории, уволенного без объяснения причин, является лишь вопросом времени.

Напомним, в середине августа генеральный директор "Астаны" Давид Лория был отправлен в отставку. На эту должность был назначен Тастанбек Есентаев.