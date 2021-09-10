Росприроднадзор нашел источник загрязнения Азовского моря

"Темрюк-Водоканал", эксплуатирующий очистные сооружения канализации в городе, незаконно сбрасывал сточные воды в Азовское море, - выяснили сотрудники Росприроднадзора.

В отношении организации возбудили дело по статье "Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий" и ст. 8.1 КоАП РФ "Несоблюдение экологических требований", - передает "Интерфакс".

Специалисты подсчитают сумму ущерба, причиненного водоканалом водному объекту, - добавили в Черноморо-Азовском морском управлении Росприроднадзора.