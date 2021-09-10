Российский МИД вызвал посла США
Посла США в Москве Джона Салливана вызвали в министерство иностранных дел России.
Дипломат уже прибыл в здание внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.
Причины на данный момент не сообщаются.
Напомним, посол США Джон Салливан вернулся в Москву в конце июня. Ранее на фоне ухудшения отношений Москвы и Вашингтона посол РФ в США Анатолий Антонов и посол США в РФ Джо Салливан находились в своих странах на консультациях с министерствами иностранных дел.
Вестник Кавказа
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