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Интернет-магазин для аптечных наркоманов уничтожили в Акмолинской области

Интернет-магазин для аптечных наркоманов уничтожили в Акмолинской области

Интернет-магазин, занимавшийся продажей медикаментов, которые молодежь использовала в качестве наркотиков, ликвидирован в Акмолинской области. Об этом рассказали в полиции.

Как сообщает Sputnik Казахстан, правоохранители задержали 30-летнего жителя Кокшетау, у которого были найдены и изъяты 30 таблеток двух наименований, относящихся к медикаментам строгой отчетности.

"Со слов мужчины, он через один из мессенджеров устроился на работу курьером в интернет-магазин. "Закладки" аптечных лекарств делает вот уже четыре месяца.

Далее был установлен администратор - 29-летняя жительница Кокшетау. Магазин работал бесконтактно, имелась своя база постоянных клиентов", - поведала старший оперуполномоченный, майор полиции Разия Курсанова.

На официальной работе у женщины было найдено и изъято 510 таблеток и 51 флакон лекарств строгой отчетности, назначены экспертизы.

Против задержанных запущено досудебное производство по ч.2 ст.296 УК РК "Незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ".

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