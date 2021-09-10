Астраханская область может стать геостратегической территорией России

Астраханская область может получить статус геостратегической территории – с таким поручением в Минэкономразвития страны обратился вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Считаю это решение правильным. Регион действительно имеет геостратегическое назначение. …Я дал поручение министерству экономики в ближайшее время внести предложение по присвоению этого статуса", - рассказал Хуснуллин, передает ТАСС.

Также вице-премьер дал министерству поручение по разработке программы социально-экономического развития региона.

Как ранее отметил глава региона Игорь Бабушкин, включение Астраханской области в стратегию пространственного развития (СПР) РФ до 2025 года в качестве приоритетной геостратегической территории позволит региону упростить решение некоторых вопросов, разработать и принять индивидуальную программу развития региона, а министр промышленности и природных ресурсов региона Денис Афанасьев добавил, что включение региона в число приоритетных геостратегических территорий позволит развивать масштабные проекты в транспортно-логистической сфере.

Напомним, к приоритетным геостратегическим территориям РФ сегодня относятся Республика Крым, город федерального значения Севастополь, Калининградская область, все регионы Северного Кавказа и Дальнего Востока и часть субъектов Арктической зоны России.