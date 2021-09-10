Московский марафон отменен из-за ситуации с коронавирусом

Московский марафон отменен из-за эпидемической обстановки, вызванной распространением коронавируса COVID-19 в городе. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Московского бегового сообщества.

"К большому сожалению, в связи с эпидемиологической ситуацией город вынужден не проводить массовые мероприятия. На протяжении всего сезона мы боремся за каждый наш старт и делаем все возможное, чтобы запланированные забеги состоялись. Но мы живем в ситуации, когда обстоятельства могут меняться каждый день", - заявил основатель бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

Он подчеркнул, что команда бегового сообщества готовила масштабный спортивный праздник, но в этом году он не состоится.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в Москве зарегистрированы 1 582 641 случай заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 461 536 жителей столицы, умерли – 27 935.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 223 млн, из них более 4,6 млн человек скончались. В России выявлены 7 102 625 случая заражения.