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Пашинян собирает парламент, чтобы изменить территориальное деление Армении?

Пашинян собирает парламент, чтобы изменить территориальное деление Армении?

Национальное собрание Армении 24 сентября в 11.00 (10.00 мск) соберется на внеочередное заседание, об этом сообщается на его сайте.

С соответствующей инициативой выступило правительство Армении, окончательное решение принял спикер парламента, передает Sputnik Армения.

На повестке дня - поправки к закону "Об административно-территориальном делении Армении", а также изменения и дополнения в закон "О местном самоуправлении".

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Вестник Кавказа

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