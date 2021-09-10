Пашинян собирает парламент, чтобы изменить территориальное деление Армении?
Национальное собрание Армении 24 сентября в 11.00 (10.00 мск) соберется на внеочередное заседание, об этом сообщается на его сайте.
С соответствующей инициативой выступило правительство Армении, окончательное решение принял спикер парламента, передает Sputnik Армения.
На повестке дня - поправки к закону "Об административно-территориальном делении Армении", а также изменения и дополнения в закон "О местном самоуправлении".
Вестник Кавказа
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