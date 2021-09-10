Пашинян собирает парламент, чтобы изменить территориальное деление Армении?

Национальное собрание Армении 24 сентября в 11.00 (10.00 мск) соберется на внеочередное заседание, об этом сообщается на его сайте.

С соответствующей инициативой выступило правительство Армении, окончательное решение принял спикер парламента, передает Sputnik Армения.

На повестке дня - поправки к закону "Об административно-территориальном делении Армении", а также изменения и дополнения в закон "О местном самоуправлении".