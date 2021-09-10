Раиси рассчитывает встретиться с Путиным в Душанбе

Президент Ирана Эбрахим Раиси рассчитывает, что его первая встреча с российским президентом Владимиром Путиным пройдет на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе. Об этом сообщил посол ИРИ в РФ Казем Джалали в кулуарах VI Каспийского медиафорума.

"Да, его превосходительство аятолла Раиси, уважаемый президент Исламской Республики Иран проведет встречу с его превосходительством Владимиром Путиным, уважаемым президентом РФ", - цитирует его ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова дипломата сказал, что "согласование двусторонних встреч еще продолжается".