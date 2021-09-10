Турция отказалась признавать вакцинацию "Спутником Лайт"

Турецкие власти ужесточили антикоронавирусные требования для въезжающих в страну туристов – они не будут признавать прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе российским "Спутником Лайт", - сообщили в МВД республики.

"При въезде в Турцию граждане России, получившие две дозы и прошедшие 14-дневный период после получения второй дозы вакцины, могут предоставить сертификат о полной вакцинации, либо предоставить справку о перенесенном заболевании COVID-19 в течении последних шести месяцев – у таких граждан не будут требовать ПЦР-тесты и экспресс-теста на антиген. При этом вакцинация одной дозой не признается", - цитирует собеседника РИА Новости.